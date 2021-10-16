Doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

E-DEVLET'TEN DOĞUM BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden doğum bildirimi için başvuru yapılabilecek.



Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet sistemi üzerinde, çocuğun adı, dini, baba adı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru, elektronik imza ile imzalanacak.



Doğum bildirimlerine ilişkin e­-Devlet sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilen başvurular, başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.



Nüfus kaydında mevzuata aykırı herhangi bir durumun bulunmaması halinde doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilecek ve sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek. Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilerek, kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.



