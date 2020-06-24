Doğulu Ailesi'ni sevince boğan haber

Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Canan Doğulu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından "Tekrar yaptım!" notuyla yayınladı.
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Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, 2014 yılında iş insanı Emre Özdemir ile nikah masasına oturdu.
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Evliliklerinde altıncı yılı geride bırakan çiftten müjdeli bir haber geldi. Can adında bir oğlu olan Doğulu, ikinci kez hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.