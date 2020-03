Doğukan Manço'dan Survivor itirafları: Adadaki her şeyi yaktık!

ADADAKİ HER ŞEYİ YAKTIK Ben finale kaldığım için adayı en son terk edenlerdenim. Gitmeden önce bütün her şeyi yaktık orada. (barakaydı vs.) Eleme günü gideceğini hissediyorsun çünkü arkandan bir kulis dönmüş senin elenme olasılığın çok yüksek biliyorsun.