Doğukan Manço'dan Survivor itirafları: Adadaki her şeyi yaktık!

DEDİKODU YAPAN İNSANI ANLIYORSUN! Benim kimse ile bir kavgam yoktu, sebebim de yoktu! Ne oldu baktılar ben kavga çıkarmıyorum birileri gelip, ‘Doğu bu senin hakkında şöyle şöyle söyledi’ deyip bana yorum yaptırıyordu.