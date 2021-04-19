Doğu Karadeniz'de çay hareketliliği!

Doğu Karadeniz’de, mayıs ayında başlayacak çay tarımı için hasat döneminde, koronavirüs tedbirleri ile birlikte üreticilerin ve işçilerin bölgeye göçü başladı. Prof. Dr. Faruk Aydın ülkeye kaçak giren bazı işçilerin denetimlerden kaçarak bölgeye ulaşıp çay tarımına dahil olmaya çalıştıklarını belirterek, “Hukuki sorunların dışında bunların bir sağlık sorunu ile gelebilecekleri ve sağlık açısından risk oluşturabileceklerini unutmamak lazım” dedi. Öte yandan salgın nedeniyle sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye giriş izni verilmeyecek.