Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? İşte Bakanlığın verdiği resmi tarih

DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında Doğu Ekspresi ile saatler süren yolculuk, son yılların en özel tatil ve seyahat rotaları arasında yer alıyor. Bu özel rotada yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de seyahat ediyor. Günde 1 kez yapılan seferlere katılan vatandaşlar, yolculuk boyunca eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşıyor. Tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşayan vatandaşlar bir yandan da uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanına sahip oluyor.