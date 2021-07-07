Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? İşte Bakanlığın verdiği resmi tarih
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilmesi kararı alındığını ve bu çerçevede demir yolu yolcu taşımacılığında da bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi. Peki, Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor?
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28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, bu kapsamda Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletileceğini bildirdi.
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DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında Doğu Ekspresi ile saatler süren yolculuk, son yılların en özel tatil ve seyahat rotaları arasında yer alıyor. Bu özel rotada yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de seyahat ediyor. Günde 1 kez yapılan seferlere katılan vatandaşlar, yolculuk boyunca eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşıyor. Tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşayan vatandaşlar bir yandan da uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanına sahip oluyor.
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KARS'TA NELER YAPILIR?
Trenle uzun sürmesine rağmen keyifli bir yolculuğun ardından Kars'a ulaşan yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ani Örenyeri gibi tarihi ve turistik mekanları gezip kaz eti gibi yöresel yemeklerden tatma imkanı buluyor.
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Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak yapıp gönüllerince eğlenen turistler, son günlerde Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan gençler tarafından kar üzerinde oynanan ata sporu atlı cirite de ilgi gösteriyor.