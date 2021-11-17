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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 09:42 | 

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Doğu Ekspresi bilet fiyatları, kış aylarının kendisinin hissettirmesi ile birlikte turizm faaliyetlerine katılmak isteyen pek çok kişinin gündemini oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi konuk eden Doğu Ekspresi, 2021 yılı turistik seferlerine ise Aralık ayında başlıyor. Peki, 2021 turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Dünyanın en güzel 4 tren rotasından birisi seçilen Doğu Ekspresi güzergahı, turistik seferlerine başlamak için gün sayıyor. 1.300 kilometrelik parkuru 31 saat 40 dakikada tamamlayan Doğu Ekspresi, Ankara-Kars arasında kalan güzelliklere tanıklık etmek isteyen kişileri ağırlıyor. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte, o konuda merak edilen detaylar

2DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI VE SAATLERİ

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI VE SAATLERİ

Ankara KalkışIrmak KalkışKayseri KalkışSivas KalkışErzincan KalkışErzurum KalkışKars Varış
17.5519.2001.1505.18 11.1115.2819.27
Kars KalkışErzurum KalkışErzincan KalkışSivas KalkışKayseri KalkışIrmak KalkışAnkara Varış
08.0011.5015.52 22.2501.2907.1808.53

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3DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 15 Aralık’ta yeniden seyahat tutkunlarıyla buluşacağını duyurdu ve şu bilgileri verdi: “Trenler Ankara’dan çarşamba, cuma; Kars’tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de kalkacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

Turistik Doğu Ekspresi fiyatlarının Aralık ayının ilk günlerinde belirlenmesi bekleniyor. Şu an normal seyrinde devam eden Doğu Ekspresi seferlerinden ise 68 TL'den bilet almak mümkün olabiliyor.

4DOĞU EKSPRESİ ÖZELLİKLERİ

DOĞU EKSPRESİ ÖZELLİKLERİ

Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemekte, pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafında verilmekte olup, kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak olarak kullanılabilmektedir. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunmaktadır.

Trenin geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler, fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerdendir. En yoğun sezon yaz dönemi olup,  bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılmaktadır. Kış aylarında ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, Üniversite öğrencileri, Öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmaktadır. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmektedir.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 24 saat içerisinde tamamlamaktadır.

Doğu Ekspresi içerisinde yer alan yemekli vagonlar ise 4’er kişilik masalardan oluşuyor. Yemekli vagonun içerisinde kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler yer alıyor. Restoranın belirli bir açılış- kapanış saati bulunmuyor. 7/24 yolcuların hizmetine açık.

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