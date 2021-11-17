Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
Doğu Ekspresi bilet fiyatları, kış aylarının kendisinin hissettirmesi ile birlikte turizm faaliyetlerine katılmak isteyen pek çok kişinin gündemini oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi konuk eden Doğu Ekspresi, 2021 yılı turistik seferlerine ise Aralık ayında başlıyor. Peki, 2021 turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Dünyanın en güzel 4 tren rotasından birisi seçilen Doğu Ekspresi güzergahı, turistik seferlerine başlamak için gün sayıyor. 1.300 kilometrelik parkuru 31 saat 40 dakikada tamamlayan Doğu Ekspresi, Ankara-Kars arasında kalan güzelliklere tanıklık etmek isteyen kişileri ağırlıyor. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte, o konuda merak edilen detaylar
DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI VE SAATLERİ
|Ankara Kalkış
|Irmak Kalkış
|Kayseri Kalkış
|Sivas Kalkış
|Erzincan Kalkış
|Erzurum Kalkış
|Kars Varış
|17.55
|19.20
|01.15
|05.18
|11.11
|15.28
|19.27
|Kars Kalkış
|Erzurum Kalkış
|Erzincan Kalkış
|Sivas Kalkış
|Kayseri Kalkış
|Irmak Kalkış
|Ankara Varış
|08.00
|11.50
|15.52
|22.25
|01.29
|07.18
|08.53
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