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Televizyon
Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 12:45 | 

Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? "Maske Kimsin Sen" jüri üyesi Doğu Demirkol hakkında bilgiler

Doğu Demirkol yeni projesi "Maske Kimsin Sen" ile gündeme geldi. Komedyen kimliğiyle Doğu Demirkol, Alican Yücesoy, Eda Ece ve Melis Sezen ile birlikte "Maske Kimsin Sen?" programında dedektiflik yapacak. Peki, Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

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1
Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti.
2
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı. KM Sahne'sinde yer alarak Açık Mikrofon isimli programda gösterisini sergiledi. Seyirciler tarafından beğenilen performans, Youtube üzerinde de yoğun ilgi gördü. Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya'daki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak ve Sarp Apak gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Zafer karakterine hayat verdi.
3
Doğu Demirkol asıl çıkışını Ahlat Ağacı filmiyle yakaladı. Demirkol, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'ndaki Sinan karakterini canlandırdı.
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