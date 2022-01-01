Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? "Maske Kimsin Sen" jüri üyesi Doğu Demirkol hakkında bilgiler

Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti.