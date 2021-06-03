Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğu Demirkol’un başarı hikayesi…
Dün akşam, Survivor 2021 ‘Anlat Bakalım’ yarışmasında ünlüler takımındaki performansıyla izleyicilere eğlenceli anlat yaşatan Doğu Demirkol, bir kez daha başarılı mizah anlayışını konuşturdu. İzleyiciler yarışmadan sonra Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. İşte, Doğu Demirkol’un ‘Yetenek Sizsiniz’ ile başlayan başarı hikayesi…
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Survivor 2021 yarışmasında dün akşam yine bir Anlat Bakalım yarışması oynandı. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları ünlü isimler ile görüntülü bir şekilde anlat bakalım oyunu oynadı. Anlat Bakalım yarışmasındaki ünlülerden olan Doğu Demirkol, Batuhan’ın partneri olarak izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Peki Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğu Demirkol'un hayatıyla ilgili bilgiler…
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DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Asıl adı Aydın Doğu Demirkol olan başarılı komedyen, 6 Eylül 1985'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.
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Önceleri Sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yaparak sözlük sitelerinin dikkatini çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. Yarışmada gösterdiği performansla yıldızı parlayan Doğu Demirkol, 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.
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Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.
2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı.
Yine 2018’de ilk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.
2020 yılı ocak ayında TRT1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adlı ilk Televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı.
Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı.
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2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.
2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki "Doğu" adlı dizide oynuyor.
Aynı yıl ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı ‘Tekrar’ adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı dikkat çeken klibinde ise Mustafa Sandal’ın eski kliplerine göndermede bulunuldu.