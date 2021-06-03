Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğu Demirkol’un başarı hikayesi…

2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.



2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki "Doğu" adlı dizide oynuyor.



Aynı yıl ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı ‘Tekrar’ adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı dikkat çeken klibinde ise Mustafa Sandal’ın eski kliplerine göndermede bulunuldu.