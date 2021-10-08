Dogepalooza (DOGE COİN) müzik festivali ne zaman? Elon Musk katılacak mı? DOGE temalı festival için geri sayım
İlk Dogecoin (DOGE) festivali olan Dogepalooza için geri sayım devam ediyor. Ekim ayında yapılması kararlaştırılan Doge (Dogecoin) festivali Texas Augarland'de gerçekleştirilecek. Festivalde Yapımcı Damon Elliot ve piyanist Chloe Flower'ın da etkinlikte sahne alacağı söylentiler arasında. Peki, Dogecoin (DOGE) müzik festivali ne zaman?
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Dogecoin kullanıcılarının beklediği festival için saatler kaldı. Şaka tabanlı kripto varlık Dogecoin’in (DOGE) hayranlarını bir araya getirecek olan festival ekim ayında gerçekleştirilecek.
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Etkinliğin web sitesine göre, ilk Dogepalooza 9 Ekim’de Teksas, Sugar Land’de gerçekleştirilecek.
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ELON MUSK KATILACAK MI?
Dogepalooza 2021’e katılıp katılmayacağını sorusuna “Kulağa eğlenceli geliyor” şeklinde yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk'ın da festivalde yer alması bekleniyor.
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Efsanevi şarkıcı Dione Warwick festivalde bir assolist olarak yer alacağını doğruladı. Ona Grammy ödüllü Damon Elliot ve klasik piyanist Chloe Flower eşil edecek.