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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 10:09 | 

Dogecoin'de son durum: Dogecoin yükselir mi? İşte kripto paralardaki gelişmeler

Geçitğimiz hafta kripto para birimlerinden Dogecoin'e ilgi artmıştı. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın Dogecoin üzerinde yarattığı beklenti boşa çıkınca Dogecoin düşüşe geçti. 6 lira seviyesinden 4 liraya kadar gerileyen Dogecoin güç kaybetmeye başladı. Peki, Dogecoin'de son durum ne? Dogecoin yükselir mi? İşte kripto paralardaki gelişmeler

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1

Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın da destekleriyle yatırımcısını artırdı. Bu nedenle birçok kişi 8 Mayıs'ta Elon Musk'ın katılacağı programdaydı. Ancak beklenen olmadı, Dogecoin'in fiyatı Musk yayındayken düşmeye başladı. Program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü.

2DOGECOİN NE KADAR OLDU

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin şu anda 0,556537 dolar seviyesinde seyrediyor. Hala dördüncü sırada olan kripto para biriminin piyasa değeri hakimiyeti yüzde 2,89 seviyesinde. Doge son 24 saatte uçurum bir fark yaşadı ve en düşük 0,51 dolar, en yüksek ise 0,72 dolar seviyesini gördü.

3DOGECOIN’İN GEÇMİŞİ YOK

DOGECOIN’İN GEÇMİŞİ YOK

Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

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Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde 0.023 dolara yükselen Dogecoin günümüzde 1 dolara yakın seviyeden işlem görmeye başladı.

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