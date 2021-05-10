Dogecoin'de son durum: Dogecoin yükselir mi? İşte kripto paralardaki gelişmeler

DOGECOİN NE KADAR OLDU? Dogecoin şu anda 0,556537 dolar seviyesinde seyrediyor. Hala dördüncü sırada olan kripto para biriminin piyasa değeri hakimiyeti yüzde 2,89 seviyesinde. Doge son 24 saatte uçurum bir fark yaşadı ve en düşük 0,51 dolar, en yüksek ise 0,72 dolar seviyesini gördü.