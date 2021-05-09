Son dakika haberler: Dogecoin Elon Musk'un SNL şovu sonrası alt üst oldu

Girişimleri ve sahibi olduğu firmalarla dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, son dönemde kripto para piyasalarını yönlendirici ifadeleri ile de yakından takip ediliyor. Sadece bir şaka için ortaya çıkarılan Dogecoin isimli bir kripto parayı Reddit kullanıcılarının ardından sahiplenen Elon Musk, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla piyasada ani hareketlenmelere neden oluyordu. Ancak TSİ sabaha karşı gerçekleşen 'Saturday Night Live' isimli şov programında bu kez beklenen olmadı.