Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Gözler 37. yeni bölüm fragmanında
Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Zeynep'in bulunduğu evin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçun Mehdi'nin üzerine yıkılması, aile içerisinde büyük bir kaosa neden olmuştu. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bu akşam var mı? İşte TV 8 yayın akışı ve detaylar
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Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölümü bekleyen izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. 24 Mart TV 8 yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bu akşam 20:00’de Doğduğun Ev Kaderindir kolaj bölümü ekrana gelecek. İşte detaylar
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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Doğduğun Ev Kaderindir kolaj bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediği hakkında bir açıklama yapılmadı. Henüz 37. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.