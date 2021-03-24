Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Gözler 37. yeni bölüm fragmanında

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Doğduğun Ev Kaderindir kolaj bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediği hakkında bir açıklama yapılmadı. Henüz 37. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.