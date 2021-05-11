Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir finalde yaşanacaklar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden final haberi geldi. Çarşamba günleri ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yarın akşam yayınlanacak 43. bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, final bölümünde neler olacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir final bölümünden detaylar...
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Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, 12 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek 43. bölümle final yaparak ekran macerasını sonlandıracak.
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İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un da vedasının ardından dizi için final kararı aldı.
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FİNALDE NELER OLACAK?
Uzun zamandır aşk yaşayan Zeynep ve Barış, önlerine çıkan tüm engelleri aşarak evleniyor.Günler sonra Nuh'un yanına dönen Cemile ise hamile olduğunu öğreniyor. Mutlu sonların yaşanacağı dizide Zeynep yıllardır kayıp olan kardeşine de kavuşuyor.