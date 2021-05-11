Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir finalde yaşanacaklar

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un da vedasının ardından dizi için final kararı aldı.