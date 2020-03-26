Doğanın kollarında karantina

Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlü model doğanın kollarındaki dağ evinde bazen karın bazen de nehirlerin tadını çıkarıyor.
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DAĞLARDAKİ MAVİ EV
Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.
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KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ
19 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle birlikte doğaya sığınan Christensen, Instagram sayfasından da sık sık karantina günlerinin özetini sunan fotoğraf ve videolar paylaşıyor.
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BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ
51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.
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EVİM GÜZEL EVİM
Yaşamının büyük bir bölümünü New York, Manhattan'da sürdüren Helena Christensen, New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında da bir kır evine sahip. Ünlü model bu evin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.
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DEKORASYON FİKİRLERİ
Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.
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HEM KARANTİNA HEM İŞ
Helena Christensen bir yandan da tasarımcılığını üstlendiği ürünlerin tanıtımı için kimsenin olmadığı mekanlarda verdiği pozları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.