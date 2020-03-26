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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 15:58, /

Doğanın kollarında karantina

Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlü model doğanın kollarındaki dağ evinde bazen karın bazen de nehirlerin tadını çıkarıyor.

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1DAĞLARDAKİ MAVİ EV

DAĞLARDAKİ MAVİ EV

Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor. 

2KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ

KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ

19 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle birlikte doğaya sığınan Christensen, Instagram sayfasından da sık sık karantina günlerinin özetini sunan fotoğraf ve videolar paylaşıyor.

3BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ

BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ

51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.

4EVİM GÜZEL EVİM

EVİM GÜZEL EVİM

Yaşamının büyük bir bölümünü New York, Manhattan'da sürdüren Helena Christensen, New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında da bir kır evine sahip. Ünlü model bu evin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.

5DEKORASYON FİKİRLERİ

DEKORASYON FİKİRLERİ

Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

6HEM KARANTİNA HEM İŞ

HEM KARANTİNA HEM İŞ

Helena Christensen bir yandan da tasarımcılığını üstlendiği ürünlerin tanıtımı için kimsenin olmadığı mekanlarda verdiği pozları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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