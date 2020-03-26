Doğanın kollarında karantina

ÇAMAŞIR ODASI DANSI Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.