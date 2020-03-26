Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 15:00,
Doğanın kollarında karantina
Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlü model doğanın kollarındaki dağ evinde bazen karın bazen de nehirlerin tadını çıkarıyor.
INSTAGRAM
BACKGRID UK, INSTAGRAM
DAĞLARDAKİ MAVİ EV
Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.
BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ
51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.
ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR
Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.
ARTIK HERKES EVİNDE
Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi.
ÇAMAŞIR ODASI DANSI
Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.
BEĞENİ YAĞDI
Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.
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