Doğan Şentürk kimdir? Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün kariyeri
Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu’nun Haber ve Spor dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor. Peki, Doğan Şentürk kimdir? İşte Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün kariyeri…
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1968 yılında Ardahan’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1987 yılında başladı. Çeşitli kanallarda muhabir, editör ve yönetici olarak çalıştı.
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Meslekte 30 yılını dolduran Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu’nun Haber ve Spor dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor.
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“Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası” adlı bir kitabı yayınlandı. Doğan Şentürk evli ve üç çocuk sahibi.