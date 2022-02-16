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Doğan Cüceloğlu sözleri ve kitaplarından alıntılar ile anılıyor… İşte Doğan Cüceloğlu’nun en bilinen ve paylaşılan sözleri

#Doğan Cüceloğlu#Doğan Cüceloğlu Sözleri#Doğan Cüceloğlu Ölüm

Psikolog ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun vefatının üzerinden bir yıl geçti. Üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapan Doğan Cüceloğlu, aort damarı yırtılmasına bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Doğan Cüceloğlu sözleri ve kitaplarından alıntılar ile anılıyor. İşte Doğan Cüceloğlu’nun hayatıyla ilgili bilgiler ve en bilinen sözleri…

1/4Doğan Cüceloğlu sözleri ve kitaplarından alıntılar ile anılıyor… İşte Doğan Cüceloğlu’nun en bilinen ve paylaşılan sözleri

Doğan Cüceloğlu, on bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olarak Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan abilerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu. Mezunu olduğu Kırklareli lisesinde ilk aşk şiirini yazdı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisansını tamamladıktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.2/3

2/4Doğan Cüceloğlu sözleri ve kitaplarından alıntılar ile anılıyor… İşte Doğan Cüceloğlu’nun en bilinen ve paylaşılan sözleri

Amerika'da doktora öğrencisiyken, doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanıştı ve evlendi. Evlilikleri 11 yıl süren çiftin Ayşen, Elif ve Timur adında 3 çocuğu oldu. Ailesini ABD'de bırakarak Türkiye'ye dönen Cüceloğlu, Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde yarı zamanlı olarak ders verdi. İlk kişisel gelişim kitabı "İnsan İnsana"yı yayımladı Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü.

3/4Doğan Cüceloğlu sözleri ve kitaplarından alıntılar ile anılıyor… İşte Doğan Cüceloğlu’nun en bilinen ve paylaşılan sözleri

Hayat öyküsünü anlatan İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog adlı kitabını 2013 yılında yayımladı. Deniz Bayramoğlu'nun Doğan Cüceloğlu ile yaptığı söyleşi kitabı "Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" adlı söyleşi kitabı Ocak 2021'de yayımlandı.

16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde aort damarı yırtılması nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti. 18 Şubat 2021'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

4/4DOĞAN CÜCELOĞLU SÖZLERİ

DOĞAN CÜCELOĞLU SÖZLERİ

'Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.'

“Öğretmenlik yapan öğrenci görür karşısında. Ama öğretmen olmuş olan canlar görür karşısında"

"İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin."

"İlişkideki esas zenginliğin kaynağı kadın ya da erkek olmada değil, kişinin insanlığındadır."

"Bir sürü kitap okuyoruz ama okuduklarımızın hepsi aklımızda kalmıyor, o hâlde niye okuyoruz?

Çünkü bir kitap, bir roman, bir şiir okuduktan sonra okuduklarımız aklımızda kalmasa bile asla aynı insan olmayız."

"Madem insan doğdum, olabileceğim en iyi insan olmalıyım."

"Rüzgara kapılmış bir yaprak parçası olmaktansa, yönünü belirleyebilen, rotasını ve etki alanını keşfetmiş bir insan olma haline daha önce ulaşmak isterdim."

"Mutluluğunun sürmesini istiyorsan hayatındakilerin de mutlu olmasına özen göster..."

"İnsanın isterse kendini değiştirip geliştirebileceğini unutmayın."

"Bir insana verilecek en korkunç ceza, onun varlığını kabul etmemektir."

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