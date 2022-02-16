Doğan Cüceloğlu sözleri ve kitaplarından alıntılar ile anılıyor… İşte Doğan Cüceloğlu’nun en bilinen ve paylaşılan sözleri

DOĞAN CÜCELOĞLU SÖZLERİ

'Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin.'



“Öğretmenlik yapan öğrenci görür karşısında. Ama öğretmen olmuş olan canlar görür karşısında"



"İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin."



"İlişkideki esas zenginliğin kaynağı kadın ya da erkek olmada değil, kişinin insanlığındadır."



"Bir sürü kitap okuyoruz ama okuduklarımızın hepsi aklımızda kalmıyor, o hâlde niye okuyoruz?



Çünkü bir kitap, bir roman, bir şiir okuduktan sonra okuduklarımız aklımızda kalmasa bile asla aynı insan olmayız."



"Madem insan doğdum, olabileceğim en iyi insan olmalıyım."



"Rüzgara kapılmış bir yaprak parçası olmaktansa, yönünü belirleyebilen, rotasını ve etki alanını keşfetmiş bir insan olma haline daha önce ulaşmak isterdim."



"Mutluluğunun sürmesini istiyorsan hayatındakilerin de mutlu olmasına özen göster..."



"İnsanın isterse kendini değiştirip geliştirebileceğini unutmayın."



"Bir insana verilecek en korkunç ceza, onun varlığını kabul etmemektir."