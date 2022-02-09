Doğan Cüceloğlu doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor… Doğan Cüceloğlu kimdir, ne zaman öldü?

Doğan Cüceloğlu, on bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olarak Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan abilerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu. Mezunu olduğu Kırklareli lisesinde ilk aşk şiirini yazdı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisansını tamamladıktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.