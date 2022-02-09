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Doğan Cüceloğlu doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor… Doğan Cüceloğlu kimdir, ne zaman öldü?

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Doğan Cüceloğlu doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor. Üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapan Doğan Cüceloğlu, aort damarı yırtılmasına bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Peki, Doğan Cüceloğlu kimdir, ne zaman öldü?

1/3Doğan Cüceloğlu doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor… Doğan Cüceloğlu kimdir, ne zaman öldü

Doğan Cüceloğlu, on bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olarak Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan abilerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu. Mezunu olduğu Kırklareli lisesinde ilk aşk şiirini yazdı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisansını tamamladıktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

2/3Doğan Cüceloğlu doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor… Doğan Cüceloğlu kimdir, ne zaman öldü

Amerika'da doktora öğrencisiyken, doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanıştı ve evlendi. Evlilikleri 11 yıl süren çiftin Ayşen, Elif ve Timur adında 3 çocuğu oldu. Ailesini ABD'de bırakarak Türkiye'ye dönen Cüceloğlu, Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde yarı zamanlı olarak ders verdi. İlk kişisel gelişim kitabı "İnsan İnsana"yı yayımladı Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü.

3/3Doğan Cüceloğlu doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor… Doğan Cüceloğlu kimdir, ne zaman öldü

Hayat öyküsünü anlatan İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog adlı kitabını 2013 yılında yayımladı. Deniz Bayramoğlu'nun Doğan Cüceloğlu ile yaptığı söyleşi kitabı "Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" adlı söyleşi kitabı Ocak 2021'de yayımlandı.

16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde aort damarı yırtılması nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti. 18 Şubat 2021'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

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