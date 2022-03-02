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DOĞALGAZ YARDIMI yattı mı, ödemeler ne zaman başlayacak? e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detayları

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Doğalgaz yardımı başvuruları şubat ayı itibariyle başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. İllerin sıcaklıklarına göre yapılacak doğalgaz desteğinin 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceği bildirilmişti. Peki, doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman başlayacak? e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detayları

1/5DOĞALGAZ YARDIMI yattı mı, ödemeler ne zaman başlayacak e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detayları

İhtiyaç sahiplerine verilecek olan doğalgaz desteği yardım başvuruları 18 Şubat’tan bu yana devam ediyor. 4 milyon aileye 450 ve 1150 TL arasında değişen yardım yapılması beklenirken konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, detayları kamuoyuyla paylaştı.

2/5DOĞALGAZ YARDIMI yattı mı, ödemeler ne zaman başlayacak e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detayları

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

3/5ÖDEMELER NE ZAMAN

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

4/5DOĞALGAZ YARDIMI yattı mı, ödemeler ne zaman başlayacak e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detayları

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

5/5DOĞALGAZ YARDIMI yattı mı, ödemeler ne zaman başlayacak e Devlet doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme sürecinin detayları

Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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