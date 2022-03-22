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Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman?

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Doğalgaz yardımı ödemeleri başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Peki, doğalgaz desteği yattı mı? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman?

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Doğalgaz yardımı başvuruları şubat ayı itibariyle başlamıştı. İki dönem ödenmesi beklenen doğalgaz yardımının ilki için mart ayı işaret edilmişti. Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Desteği#Doğalgaz Yardımı Ne Zaman