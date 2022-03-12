Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:



“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”