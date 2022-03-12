Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum

Doğalgaz yardımı başvuruları şubat ayı itibariyle başlamıştı. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Başvuruların incelenmesi ardından doğalgaz yardımı ödemeleri hesaplara yatacak.
Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, doğalgaz yardımı ödemeleri, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak.
Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:
“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”