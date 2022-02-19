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Doğalgaz yardımı e Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Doğalgaz destek başvuru şartları ve tarihleri için önemli detaylar!

#Doğalgaz Yardımı#E Devlet#Doğalgaz Desteği

Doğalgaz yardımı e Devlet başvuru ekranı erişime açıldı. Kabine Toplantısı kararlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Şubat Cuma günü başvuruları başlayacağını söylediği doğalgaz desteği tutarı 450 TL - 1150 TL arasında değişecek. Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak doğal gaz yardımı talebinde bulunacak vatandaşlara ilk ödemeler mart ayında yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, "“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz." dedi. İşte, Doğalgaz yardımı e Devlet başvuru ekranı ve doğalgaz desteği başvuru şartları.

1/5Doğalgaz yardımı e Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak Doğalgaz destek başvuru şartları ve tarihleri için önemli detaylar

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu 19 Şubat Cumartesi günü vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan doğalgaz yardımının başvuruları 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlandı. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ başvurusu yapacak olan vatandaşlar PTT’ye gidip faturalarını ibraz edecekler. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.’ demişti. Bakan Yanık ise "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek." ifadelerini kullandı.

2/5DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek” dedi. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

4/5Doğalgaz yardımı e Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak Doğalgaz destek başvuru şartları ve tarihleri için önemli detaylar

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi. Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ‘https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti’ adresinden başvuru yapılabilecek.

5/5CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

15 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürüden kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular 81 ilimizde cuma günü başlayacaktır. " demişti.

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#Doğalgaz Yardımı#E Devlet#Doğalgaz Desteği