Doğalgaz yardımı e Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Doğalgaz destek başvuru şartları ve tarihleri için önemli detaylar!

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu 19 Şubat Cumartesi günü vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan doğalgaz yardımının başvuruları 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlandı. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ başvurusu yapacak olan vatandaşlar PTT’ye gidip faturalarını ibraz edecekler. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.’ demişti. Bakan Yanık ise "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek." ifadelerini kullandı.