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Doğalgaz yardımı başvuru ekranı: E-Devlet doğalgaz yardımı ne zaman verilecek?

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Doğalgaz desteği başvuruları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini vermişti. Doğalgaz desteği ödeme tarihleri hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi. Peki, doğalgaz yardımı desteği ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

1/4Doğalgaz yardımı başvuru ekranı: E-Devlet doğalgaz yardımı ne zaman verilecek

Doğalgaz desteği başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde sağlanması beklenen doğalgaz desteği çalışmaları hız kazandı. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı sağlanacak. Doğalgaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlara ödenecek olan doğalgaz desteği başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili ise Bakan Derya Yanık, mart ayı gibi ödemelerin gerçekleşebileceğini belirtti. Peki, doğalgaz desteği kimlere verilecek, nereye başvuru yapılır? İşte, ayrıntılı bilgiler.

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.

3/4DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK?

Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

4/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Doğalgaz desteği hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." demişti.

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