BU AY DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.



AK Parti Giresun Mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi;



Karadeniz gazını mı sayalım, evlerinize gelen doğal gaz faturalarının altındaki notu gördünüz değil mi? Bu ay doğal gaz tamamen ücretsiz. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek. Bu sevinci daha yaşamadan Gabar'daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin onda birini tek başına karşılayan bu haber, sadece bir sahadaki keşiftir