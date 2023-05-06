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DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ TARİHLERDE? | Bedava doğalgaz hakkındaki detaylar merak ediliyor... Doğalgaz bu ay ücretsiz mi? başvuru gerekiyor mu, nasıl hesaplanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Doğalgaz Ne Zaman Ücretsiz#Bedava Doğalgaz#Resmi Gazete
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 14:08

Doğalgaz ücretsiz mi ve bedava mı oldu sorularının yanıtları gündemdeki açıklamaların ardından vatandaşların detaylarını merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, ücretsiz doğalgazın hangi tarihlerde geçerli olduğu belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin nisan ve mayıs ayında belirlenen tarihlerdeki faturaları ücretsiz olacak. Faturasız doğalgaz dönemi hakkında bilgi veren Bakan Dönmez ise sayaçlarda okuma yapılmayacağını söyledi. Öte yandan Giresun'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da ücretsiz doğalgaz tarihi hakkında müjde verdi. Peki, mayısta doğalgaz bedava mı? Ücretsiz doğalgaz ne zaman, başladı mı? İşte, doğalgaz ücretlendirmeleri hakkındaki yapılan tüm açıklamalar

1/4DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ TARİHLERDE | Bedava doğalgaz hakkındaki detaylar merak ediliyor... Doğalgaz bu ay ücretsiz mi başvuru gerekiyor mu, nasıl hesaplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşların beklediği bedava doğalgaz uygulaması resmen hayata geçti. Diğer yandan doğalgaz müjdesinin ardından bazı illerde faturaları gelmeyen vatandaşlar ise bu ay neden doğalgaz faturası gelmedi, sorusunun yanıtına odaklandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar olan faturalarının tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

2/4BU AY DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ

BU AY DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

AK Parti Giresun Mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi;

Karadeniz gazını mı sayalım, evlerinize gelen doğal gaz faturalarının altındaki notu gördünüz değil mi? Bu ay doğal gaz tamamen ücretsiz. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek. Bu sevinci daha yaşamadan Gabar'daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin onda birini tek başına karşılayan bu haber, sadece bir sahadaki keşiftir

3/4BEDAVA DOĞALGAZ BAŞLADI MI

BEDAVA DOĞALGAZ BAŞLADI MI?

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda bir ay uygulanacak faturasız dönemle ilgili bilgiler verdi. “24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak” diyen Dönmez, sehven okuma yapılmışsa faturanın iptal edileceğini ya da bedel iadesi yapılacağını söyledi.

4/4DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ TARİHLERDE | Bedava doğalgaz hakkındaki detaylar merak ediliyor... Doğalgaz bu ay ücretsiz mi başvuru gerekiyor mu, nasıl hesaplanacak

Dönmez, “Bunların birincisi bir ay tüm konutlarda doğalgazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğalgazın ücretsiz olmasıydı” dedi. Bayramdan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Dönmez, “Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak. Ancak sehven okuma yapılmışsa da fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istenildi” diye konuştu. Dönmez, bu süreç için abonelere fatura gideceğini belirterek, “Faturada kullanım miktarı, tutarı görünecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve diyecek ki; ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.’ Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuştu.

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#Doğalgaz Ne Zaman Ücretsiz#Bedava Doğalgaz#Resmi Gazete