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Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz desteği başvuru ve ödeme detayları hakkında bilgiler

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Doğalgaz yardımı yattı mı, sorusu 21 Mart itibarıyla gündeme geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen doğalgaz yardımı ödemeleri için gözler Bakanlık'tan yapılacak açıklamaya çevrildi. Doğalgaz yardımı başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla ödemelerin detaylarını öğrenmek istiyorlar. İhtiyaç sahiplerine verilecek olan doğalgaz yardımı için başvuruların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E-Devlet ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla müracaat üzerine alındığı duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, mart ayı doğalgaz desteği ödeme tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ödemeler yattı mı 2022 Mart ayı doğalgaz desteği başvuru ve ödeme detayları hakkında bilgiler

Doğalgaz desteği ödemeleri ve başvuru süreci gündemde yer almaya devam ediliyor. Doğal gaz yardımı başvurularının nasıl yapılacağı da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

4/4Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ödemeler yattı mı 2022 Mart ayı doğalgaz desteği başvuru ve ödeme detayları hakkında bilgiler

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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