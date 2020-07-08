  Doğal haline beğeni yağdı  

Üç ayı genellikle evlerinde geçiren ünlüler son dönemde tatile çıkmaya başladılar. Ama yine o karantina günlerindeki bazı alışkanlıkları devam ediyor. Bunlardan biri de makyajsız ve doğal halleriyle gezmek ve o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medyada paylaşmak.