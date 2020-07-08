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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 15:33,

  Doğal haline beğeni yağdı  

Koronavirüs pandemisiyle ilgili yasaklar kademe kademe kalkıyor olsa da hala gösteri dünyasının ünlüleri hala o dönemdeki alışkanlıklarını sürdürüyor.

Instagram 

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Üç ayı genellikle evlerinde geçiren ünlüler son dönemde tatile çıkmaya başladılar. Ama yine o karantina günlerindeki bazı alışkanlıkları devam ediyor. Bunlardan biri de makyajsız ve doğal halleriyle gezmek ve o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medyada paylaşmak.

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Bunlardan biri de ünlü Portekizli model Sara Sampaio. 28 yaşındaki model, bir köpekle çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Modelin bu paylaşımına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte ünlü modeller ve doğal halleri.

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Adriana Lİma en çok makyajsız paylaşım yapan ünlülerden.

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Candice Swanepoel

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Cindy Crawford

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Gisele Bundchen

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Ashley Graham

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Ireland Baldwin

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Joan Smalls

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Lily Aldridge

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