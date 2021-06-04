Doğal gaz nerede bulundu ve ne zaman kullanılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedeflerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı. Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Cumhurbaşkanı doğal gaz rezervleri için 2023 hedeflerini hatırlattı. Peki, doğal gaz nerede bulundu? İşte, 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervleri ile ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği müjde açıklaması bugün geldi. Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştiren Erdoğan, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlesini hızlandırmanın hedeflendiğini vurgulayan Erdoğan'ın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gazın kullanıma başlayacağı tarihle ilgili açıklama yaptı.
2
BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMALAR
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından değerlendirmeler yaptı. İşte, Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar;
Bugün yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi aynı heyecanı yaşıyoruz geçtiğimiz yılki keşfe 135 milyar metreküp daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya gaz sahasından umutluyuz. Civarında da gaz sahası arama çalışmalarımız devam edecek. Karadeniz bir yerde Hazar Denizi’ne benziyor. Tarih vermeyelim ama çalışmalar tamamlandıkça ortaya çıktıkça yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız.
Bu gemilerimiz son derece modern derin denizlerde çalışma yapabilen gemiler. Her hangi bir sıkıntı yok ilk kuyu testlerimizi yaptık onlar da olumlu gelmişti. inşallah planladığımız gibi 2023 yılında bunu kıyıya getirmiş olacağız. Burada çıkaracağımız doğalgazın maliyeti ithale göre daha ucuz olacağını çalışmalarımız doğrultusunda gördük. Tabi ki maliyetin düşüşünü vatandaşımıza yansıtacağız. Sadece vatandaşımızdan sabırlı olmasını diliyoruz bu maliyetler elbet vatandaşımıza yansıyacak.
3
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu sonuç. dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz. İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 Kuyusu'nun çevresindeki yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.
4
Kanuni Sondaj Gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. 3 etapta çıkarmayı planlıyoruz. 1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız.
5
Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih, açılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karadan yürüterek fethetmiştir. Biz de ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik.