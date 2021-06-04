Doğal gaz nerede bulundu ve ne zaman kullanılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedeflerini açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;



Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu sonuç. dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz. İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 Kuyusu'nun çevresindeki yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.