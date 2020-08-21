Doğal gaz ne zaman kullanılacak ve nerede bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika doğal gaz açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştiren Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik." dedi. Cumhurbaşkanı, doğal gazın kullanıma sunulacağı tarihi de duyurdu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar.
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1
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez 19 Ağustos’ta bahsettiği müjde haberi ardından doğal gaz bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Millete Sesleniş’ konuşması gerçekleştiren Erdoğan, ‘Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Peki, Doğal gaz nerede bulundu? Bulunan doğal gaz ne zaman kullanılacak?
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DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU?
"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.
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TARİH AÇIKLAMASI
2023’te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz’de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz’den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni’nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz’deki çalışmalara hız vereceğiz.
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TUNA 1 NEREDE?
Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.