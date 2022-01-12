Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman? Bakan Yanık tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" demişti. Bu gelişmenin ardından bir önemli açıklama da ilgili Bakan'dan geldi. Peki, doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada doğal gaz desteğinde ödemelerin mart ayında yapılacağı bilgisini verdi. Bu gelişmenin ardından araştırmalarına hız veren pek çok kişi, net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, doğalgaz destek ödemeleri hakkında bilgi...
DOĞAL GAZ DESTEĞİ MART AYINDA
Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.