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Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 07:00, /

Doğada karantina

Ünlüler koronavirüs salgını tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Birçok ünlü isim dağ evine, yazlığına ve ailelerinin yanına inzivaya çekildi. Zuhal Olcay Şile’de, Burçin Orhon Kuşadası’nda, Işın Karaca İzmir’de, Bora Duran Gümüşlük’te, Burcu Güneş Kilyos’ta, Yaprak Özdemiroğlu ise Çeşme’deki yazlığında karantinada...

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Yaprak Özdemiroğlu, Çeşme’deki yazlığının bahçesinde köpekleri ile vakit geçiriyor.

2Urla’ya taşındı

Urla’ya taşındı

Işın Karaca, 14 günlük karantina süresi dolmasına rağmen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile İzmir’de kalmaya devam ediyor. Karaca ayrıca İzmir Urla’ya yerleşme hayalini de erkene çektiğini söyledi. Şarkıcı ayrıca sevgilisiyle yakında evden canlı yayınla konser yapacağını belirtti.

3Şile’deki evine kapandı

Şile’deki evine kapandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Zuhal Olcay da kendini eve kapattı. Olcay, daha korunaklı olduğunu düşündüğünden yaklaşık 15 gün önce Şile’deki yazlığına geçti. Olcay, Şile’deki evinde köpeği Betty ile vakit geçiriyor ve evinin bahçesinden çıkmayarak doğa yürüyüşleri yapıyor.

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Burcu Güneş, Kilyos’taki yazlığında kendine bergamotlu çay demlediği anları Instagram’dan paylaştı.

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