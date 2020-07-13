Doğa Rutkay'ın ikizleri 2 yaşında! 'Varlığınıza binlerce şükür ediyorum'

Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal'ın ikizleri bugün 2 yaşına bastı. Rutkay, çocuklarının yeni yaşını Instagram mesajı ile kutladı.
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"Bebelerim, yavrularım, nimetlerim; iki yaşında oldunuz bugün ... Ömrümün en güzel, en anlamlı, en sakin yıllarını verdiniz bana... Size şükran doluyum. Varlığınıza binlerce şükür ediyorum Hayat; sevgiyle şefkatle şansla sarsın sizi."
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"Ayağınıza taş değmesin... İyi insanlar olun. Sevin sevilin. Elde avuçta ne varsa paylaşın. Hep iyi insanlar çıksın karşınıza, insanı iyiyle güzelle ,doğrulukla sevin. Doğayı ve her canlıyı bağrınıza basın... Gerisi zaten kendiliğinden gelecek, inanın."