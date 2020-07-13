Doğa Rutkay'ın ikizleri 2 yaşında! 'Varlığınıza binlerce şükür ediyorum'

"Bebelerim, yavrularım, nimetlerim; iki yaşında oldunuz bugün ...

Ömrümün en güzel, en anlamlı, en sakin yıllarını verdiniz bana...

Size şükran doluyum.

Varlığınıza binlerce şükür ediyorum

Hayat; sevgiyle şefkatle şansla sarsın sizi."