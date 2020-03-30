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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 11:32, /

Doğa Rutkay: Kahve içmek istemeyince hamile olduğumu anladım

Oyuncu Doğa Rutkay, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. “Hamile olduğunuzu nasıl anladınız?” sorusuna “Kahve içmek istemeyince” yanıtını verdi.

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Corona virüs nedeniyle eşi Kerimcan Kamal, ikizleri Kerim ve Piraye ile evden dışarı çıkmayan oyuncu Doğa Rutkay sosyal medya aracığıyla takipçileriyle bağlantıyı koparmadı.

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Gelen soruları cevaplayan Doğa Rutkay hakkında en çok şu konular merak edildi: Hamilelik, annelik, karantina günlerinden sonraki programı.

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Ailesiyle evde güzel vakit geçirdiğini söyleyen Doğa Rutkay “Bu durumdan en çok ikizler mutlu. Anne-babaları evde diye bayram ediyorlar. Her gün oyunlar oynuyoruz, masallar okuyoruz. Bizim evde türlü türlü aktivite var” şeklinde konuştu.

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Doğa Rutkay “Karantina günleri bittikten sonra sokağa çıkıp tanıyıp tanımadığım herkesi öpeceğim. Sarılmayı çok özledim. Yapar mıyım acaba?” diye esprili açıklamalarda bulundu.

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Bir takipçisinin “İkizlerinize hamile olduğunuzu nasıl anladınız?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Sabah uyanıp, Türk kahvesi içemeyince çok şaşırdım. Bir anda midem bulanınca anladım.”

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