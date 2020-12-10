MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDoğa Rutkay: Eşinizi sık sık öpün!
GeriMagazin Doğa Rutkay: Eşinizi sık sık öpün!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 11:44 | 

Doğa Rutkay: Eşinizi sık sık öpün!

Oyuncu Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal’ı öptüğü bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karantina günlerini evde geçiren çiftlere önerilerde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İki çocuğu ve eşiyle karantina sürecini evde geçiren Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal’ı öpücüklere boğduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

2
Abone Olgoogle-news

Bu zorlu süreçte çiftlere önerilerde bulunan Rutkay, fotoğrafın altına şunları yazdı;

Şu karantina gerçekten evleri de çok etkiledi tabii özellikle evli çiftleri, birlikte yaşayan çiftler birbirlerini daha başka bir gözle görmeye başladı sanki…

3
Abone Olgoogle-news

Tam bizim eski zaman Güldür Güldür skeçlerinde olduğu gibi...

Uyanıyorum eşim, sabah kahvaltısında eşim, salona gidiyorum eşim, kahve içiyorum yine eşim, tuvalete gireceğim gene eşim.

4
Abone Olgoogle-news

Birbirine sonsuz tahammülü olanlar her koşulda birbiriyle anlaşmanı yolunu bulanlar, birbirini oyun arkadaşı bilenler, birlikte eğlenmekten keyif alanlar tartışmalarını bile bir güzel sözle kucaklaşmaya çevirenler şanslıydı tabii bence.

5
Abone Olgoogle-news

Yani kısacası bizde de durum pek farklı değildi hem geçtiğimiz aylar hem de zaten iş dışında hiç sokağı merak etmeyen bebelere vakit ayırmanın haklı keyfini çıkaran bizler gibi olan çiftler, arasıra birbirine kılıç kalkan saldırısı düzenlese bile eminim şu dönemi hafif sıyrıklarla atlatmıştır.

6
Abone Olgoogle-news

Benim yegane tavsiyem; birbirine yol arkadaşı olan tüm çiftlerin, halden anlamaları, bir öfkeyi bir siniri ve bir kriz anını asla uzatmadan içinde hiçbir küslüğün birikmesine izin vermeden sıkıca sarılıp; benimki gibi her saniye öpülmekten pek hoşlanmayan eşiniz pek istemese de kenarda köşede sıkıştırıp ona bir öpücük vermenizdir.Nasıl ama sizce de Kerimcan Kamal halimden pek mutlu değil mi?

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi