Doğa harikasında talan var: Bir gecede kaçak konteyner kondurdular... Çiftçi savaş açtı: Onlardan korkmuyorum

"HAYVANLARIMIZI OTLATACAK YERİMİZ KALMADI"
Uzun yıllar boyunca mera olarak kullandıkları yaylada kaçak yapıların bir gecede ortaya çıktığını söyleyen Fehmiye Yavuz, "Burada hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmadı. Kaçak evler yapıyorlar, gece gelip konteyner koyup gidiyorlar, odun çalıyorlar temel yapıyorlar kimse buraya girmesin diye. Gece vakti gelip 5-10 tane koyup gidiyorlar. Bizim hiç haberimiz olmuyor, ben çok şikâyet ettim. Korkmuyorum yine edeceğim hatta onlara 'Sizi ben şikâyet ettim' diyeceğim. Bizim hayvanlarımızın otlayacağı bir yer kalmadı. Kimsenin haberi olmadan geliyorlar, şikâyet ediyoruz ama fayda etmiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz, biz kendimiz bir şey yapamıyoruz" dedi.