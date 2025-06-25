Doğa harikasında talan var: Bir gecede kaçak konteyner kondurdular... Çiftçi savaş açtı: Onlardan korkmuyorum

"'SENİN BABANIN MALI MI NE KARIŞIYORSUN?' DİYORLAR"

Erdoğan Yavuz, "Yeni Yayla'da 50 tane ev varsa 10'u hayvancılık yapıyor geri kalanların hiçbiri hayvancılık yapmıyor. Üstelik evleri kurduktan sonra 2 dönüm de yer sarıp çayırlık yapıyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Şikayet ediyoruz bir ceza yazılıp gidiyor. Jandarma bizim elimizde olan bu' diyor. Buna bir önlem alsınlar. Bunu yapanlara kızdığımızda 'Burası senin babanın malı mı ne karışıyorsun' diyor. Bir gecede yerini açıyorlar, sabaha karşı gelip konteyner koyuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Adam bir ev koyuyor, 2 dönüm yer sarıyor üstelik çayırını biçip aşağıda gidip duruyor. Burada da oturmuyor burada otursa yine gam yemeyeceğiz. Doğal güzelliğini de bozuyorlar buranın alıyorlar kepçeyi hemen bir yol vuruyorlar hemen çabuk çabuk bir konteyner koyuyorlar. Bu ne rezilliktir" diye konuştu.