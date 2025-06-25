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Doğa harikasında talan var: Bir gecede kaçak konteyner kondurdular... Çiftçi savaş açtı: Onlardan korkmuyorum

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#Kaçak Yapılaşma#Doğa Tahribatı#Yayla
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 09:26

Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'na bir gecede yerleştirilen kaçak konteyner tarzı yapılar yayla sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çiftçilik yapan Fehmiye Yavuz, "Gece gelip konteyner koyup gidiyorlar, odun çalıyorlar temel yapıyorlar kimse buraya girmesin diye. Gece vakti gelip 5-10 tane koyup gidiyorlar. Bizim hiç haberimiz olmuyor, ben çok şikâyet ettim. Korkmuyorum yine edeceğim hatta onlara 'Sizi ben şikâyet ettim' diyeceğim." dedi.