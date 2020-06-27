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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 10:22,

Doç. Dr. Bülent Özmen: Türkiye, daha büyük depremlere gebe

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, ''Türkiye'nin bir yerlerinde gerilim birikiyor, enerji birikiyor. Bunlar saatli bomba gibi patlayacağı zamanı bekliyor. Yani Türkiye'de bir gerilim birikmesi var. Bu açığa çıkmadığı için bir şekilde bu önümüzdeki günlerde olur, aylarda olur, yıllarda olur; ama Türkiye’nin maalesef daha büyük depremlere gebe olduğunu söyleyebiliriz'' dedi.

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