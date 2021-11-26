DNA nedir? DNA testi nasıl yapılır?
Deoksiribo nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA testi ise insanların DNA profillerine dayanarak onların kimliklerinin tespitini kolaylaştırmak için forensik bilimcilerin kullandığı bir tekniktir. DNA profilleri, kişinin DNA'sına karşılık gelen şifrelenmiş numara dizileridir, bunlar kişinin kimlik belirteci olarak da kullanılabilir.
DNA profilleme yöntemi
İşlem, kişinin DNA'sından bir örnek almakla başlar (buna genelde "referans örnek" denir). Referans örneği elde etmenin en arzu edilen yöntemi yanak içi sürüntüdür, çünkü bu kontaminasyon olasılığını düşürür. Bu mümkün olmadığı zaman, (örneğin mahkeme emri gerekmektedir ve yoktur) başka yöntemlerin kullanılması gerekebilir. Biyolojik akrabalardan elde edilen örnekler veya daha önceden profillemesi yapılmış insan kalıntıları da kişinin profili hakkında bilgi verebilir.Referans örnek aşağıda ayrıntıları verilen tekniklerden biri ile analiz edilerek kişinin DNA profili elde edilir. DNA profili sonra başka bir örneğinki ile karşılaştırılarak genetik bir eşleşme olup olmadığı belirlenir.
Test iki aşamadan oluşuyor
DNA parçaları, adli tıpta kullanılan aynı elektroforetik teknik kullanılarak analiz edilerek, bir bireyin kendine has özellikleri oluşturulduktan sonra, biyoistatistik prosedür % 100'e yaklaşan doğruluk oranı ile babalık olasılığını belirlemek için kullanılır.
Babalık testi yapılmadan önce mutlaka analiz yapılacak kişilerin onayı alınmalıdır. Testin yapılacağı kişi 18 yaşından küçük ise resmi anne ya da resmi babadan onay alınması gerekmektedir. Kişilerin onayı alınmadan analiz yapılması genetik hastalıklar tanı merkezleri yönetmeliğinin 19. maddesine göre yasaklanmıştır.
Babalık testi yapılmadan önce mutlaka analiz yapılacak kişilerin onayı alınmalıdır. Testin yapılacağı kişi 18 yaşından küçük ise resmi anne ya da resmi babadan onay alınması gerekmektedir. Kişilerin onayı alınmadan analiz yapılması genetik hastalıklar tanı merkezleri yönetmeliğinin 19. maddesine göre yasaklanmıştır.