DJ Gezgin kimdir, öldürüldü mü? Mehmet Karahan’ın kaybındaki iddialar kan dondurdu
DJ Gezgin olarak ta bilinen Radyocu Mehmet Karahan 4 yıl önce ortadan kaybolmuştu. Kardeşi, Karahan’ın cinayete kurban gittiği iddiasıyla Müge Anlı’dan yardım istedi. Ancak anlattıkları ardından olayın seyri değişti. Peki, DJ Gezgin kimdir, öldürüldü mü?
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4 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Karahan'ın öldürüldüğüne yönelik iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ olayla ilgili eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçluyor.
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DJ Gezgin olarak da tanınan Mehmet Karahan'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından bildiklerini açıklamaya karar veren abla Fatma Karadağ'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti. Eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın, erkek kardeşi DJ Gezgin'i döverek komaya soktuğunu ifade eden Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı.
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Kafatası, DJ Gezgin'e mi ait?
Güvenlik güçlerinin de DJ Gezgin cinayeti ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatası ile DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınacak DNA örnekleri kontrol edilecek.