DJ Gezgin kimdir, öldürüldü mü? Mehmet Karahan’ın kaybındaki iddialar kan dondurdu

DJ Gezgin olarak da tanınan Mehmet Karahan'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından bildiklerini açıklamaya karar veren abla Fatma Karadağ'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti. Eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın, erkek kardeşi DJ Gezgin'i döverek komaya soktuğunu ifade eden Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı.