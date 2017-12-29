Hazar Ergüçlü o sahnelerden sonra ilk kez konuştu! 'Onur ne diyecek'
Ünlü isimleri kadrolarında buluşturan diziler, bütün bir sezon boyunca milyonları ekrana kilitliyor.
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1
Hazar Ergüçlü önceki akşam reklam yüzü olduğu spor giyim markasının Asmalımescit’te düzenlediği davette objektiflerin karşısına geçti.
2
Ünlü oyuncuya Taner Ölmez’le oynadığı sevişme sahneleri soruldu. “Çekimler zor geçti mi?” sorusunu “Hayır, zor geçmedi. İşimiz bu bizim” diye yanıtlayan Ergüçlü, “Sevgiliniz Onur Ünlü izledi mi o sahneleri peki? Bir şey dedi mi?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Yok canım, Onur ne diyecek!”
Sayit DURMAZ
3
İşte dünden bugüne Türk dizileri ve günlerce konuşulan o sahneler...
4
Ozan Güven - Serenay Sarıkaya - Fi dizisi
5
Hazal Kaya - Burak Deniz / Bizim Hikaye
6
Özge Gürel - Can Yaman / Dolunay
7
Burcu Biricik - Birkan Sokullu / Hayat Şarkısı
8
Amine Gülşe - Tolgahan Sayışman / Asla Vazgeçmem
9
Beren Saat - Engin Akyürek / Fatmagül'ün Suçu Ne?
10
Kerem Bürsin - Hande Doğandemir / Güneşin Kızları
11
Özcan Deniz - Aslı Enver / İstanbullu Gelin
12
Serenay Sarıkaya - Çağatay Ulusoy / Medcezir
13
Meryem Uzerli - Murat Yıldırım / Gecenin Kraliçesi
14
Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz / Çukur
15
Ahmet Saraçoğlu - Bennu Yıldırımlar / Yaprak Dökümü