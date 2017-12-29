Hazar Ergüçlü o sahnelerden sonra ilk kez konuştu! 'Onur ne diyecek'

Ünlü oyuncuya Taner Ölmez’le oynadığı sevişme sahneleri soruldu. “Çekimler zor geçti mi?” sorusunu “Hayır, zor geçmedi. İşimiz bu bizim” diye yanıtlayan Ergüçlü, “Sevgiliniz Onur Ünlü izledi mi o sahneleri peki? Bir şey dedi mi?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Yok canım, Onur ne diyecek!”



Sayit DURMAZ