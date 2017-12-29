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Haber Giriş: 29 Aralık 2017 - 12:47, /

Hazar Ergüçlü o sahnelerden sonra ilk kez konuştu! 'Onur ne diyecek'

Ünlü isimleri kadrolarında buluşturan diziler, bütün bir sezon boyunca milyonları ekrana kilitliyor.

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1

Hazar Ergüçlü önceki akşam reklam yüzü olduğu spor giyim markasının Asmalımescit’te düzenlediği davette objektiflerin karşısına geçti.

2

Ünlü oyuncuya Taner Ölmez’le oynadığı sevişme sahneleri soruldu. “Çekimler zor geçti mi?” sorusunu “Hayır, zor geçmedi. İşimiz bu bizim” diye yanıtlayan Ergüçlü, “Sevgiliniz Onur Ünlü izledi mi o sahneleri peki? Bir şey dedi mi?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Yok canım, Onur ne diyecek!”

Sayit DURMAZ

3

İşte dünden bugüne Türk dizileri ve günlerce konuşulan o sahneler...

4

Ozan Güven - Serenay Sarıkaya - Fi dizisi

5

Hazal Kaya - Burak Deniz / Bizim Hikaye

6

Özge Gürel - Can Yaman / Dolunay

7

Burcu Biricik - Birkan Sokullu / Hayat Şarkısı

8

Amine Gülşe - Tolgahan Sayışman / Asla Vazgeçmem

9

Beren Saat - Engin Akyürek / Fatmagül'ün Suçu Ne?

10

Kerem Bürsin - Hande Doğandemir / Güneşin Kızları

11

Özcan Deniz - Aslı Enver / İstanbullu Gelin

12

Serenay Sarıkaya - Çağatay Ulusoy / Medcezir

13

Meryem Uzerli - Murat Yıldırım / Gecenin Kraliçesi

14

Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz / Çukur

15

Ahmet Saraçoğlu - Bennu Yıldırımlar / Yaprak Dökümü

16

Berk Atan - Burcu Özberk / Güneşin Kızları

17

Hande Doğandemir - Serkan Çayoğlu / Hayatımın Aşkı

18

Burcu Biricik - Birkan Sokullu / Hayat Şarkısı

19

Ozan Güven - Serenay Sarıkaya / Fi

20

Özgü Namal - İbrahim Çelikkol / Merhamet

21

Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli / Poyraz Karayel

22

Elçin Sangu - Barış Arduç / Kiralık Aşk

23

Necati Şaşmaz - Sharon Stone / Kurtlar Vadisi

24

Demet Özdemir -Furkan Palalı / No: 309

25

Şükrü Özyıldız - Bensu Soral / Tatlı Küçük Yalancılar

26

Leyla Lydia Tuğutlu - Furkan Andıç / Tatlı İntikam

27

Hande Erçel - Tolga Sarıtaş / Güneşin Kızları

28

Yusuf Çim - Demet Özdemir / Çilek Kokusu

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