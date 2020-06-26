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GeriMagazin Dizilerden kazandı, böyle bir yatırım yaptı
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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 15:33,

Dizilerden kazandı, böyle bir yatırım yaptı

Rol aldığı diziyle kariyerinde önemli bir yol kat eden genç oyuncu parasını da gayri menkule yatırdı.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1KAZANCINI EVE YATIRDI
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KAZANCINI EVE YATIRDI

Önemli rollerinden birini üstlendiği Riverdale adlı diziyle ünlenen Camila Mendes, kazancını yeni bir eve yatırdı. 25 yaşındaki oyuncu California'nın Silver Lake bölgesinde yeni bir ev satın aldı.

21.9 MİLYON DOLARA SATIN ALDI
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1.9 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Mendes, doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir bölgede yer alan evi için 1.9 milyon dolar ödedi. Küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan Camila Mendes'in 3 milyon dolarlık serveti var. 

3BİR DİZİYLE ÜNLENDİ
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BİR DİZİYLE ÜNLENDİ

 Genç yıldız Veronica Lodge karakterini canlandırdığı ve ilk oyunculuk denemesi olan Riverdale adlı dizide bölüm başına 40 bin dolar kazanıyordu. Genç oyuncu son olarak Dangerous Lies adlı dizide kamera karşısına geçti.

4EV 1924TE İNŞA EDİLDİ
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EV 1924'TE İNŞA EDİLDİ

Camila Mendes'in yeni satın aldığı ev, 1924 yılında inşa edildi. Ama bunca zaman içinde defalarca renovasyondan geçirildi. Bunların sonucunda da bugünkü modern haline dönüştürüldü.

5DOĞAL KORUMA
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DOĞAL KORUMA

 Genç oyuncunun yeni evi aslında Hollywood'un parlak ışıklarından hiç uzak değil. Batı Yakası'nda yer alan evin merkeze ulaşımı kolay olsa da içinde bulunduğu geniş arazi onu gözlerden uzak tutuyor.

6BREZİLYA KÖKENLİ
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BREZİLYA KÖKENLİ

Tam adı Camila Carraro Mendes olan genç yıldız Brezilya kökenli. Ailesi Brezilya'dan ABD'ye göç eden Mendes, Virginia'da dünyaya geldi.

7ÜNİVERSİTEDE OKURKEN KEŞFEDİLDİ
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ÜNİVERSİTEDE OKURKEN KEŞFEDİLDİ

Bir dönem bulimia hastalığı ile mücadele eden Camila Mendes, New Yürk Üniversitesi'ni bitirdi. Henüz orada öğrenciyken de kendisine kariyer yolunu açan Riverdale dizisinde oynamaya başladı.

8MÜKEMMEL PORTEKİZCE KONUŞUYOR
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MÜKEMMEL PORTEKİZCE KONUŞUYOR

Camila Mendes, İngilizce'nin yanı sıra köklerinin geldiği Brezilya'nın da resmi dili olan Portekizce konuşuyor.

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