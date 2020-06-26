Dizilerden kazandı, böyle bir yatırım yaptı

Rol aldığı diziyle kariyerinde önemli bir yol kat eden genç oyuncu parasını da gayri menkule yatırdı.
Backgrid USA, Backgrid UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KAZANCINI EVE YATIRDI
Önemli rollerinden birini üstlendiği Riverdale adlı diziyle ünlenen Camila Mendes, kazancını yeni bir eve yatırdı. 25 yaşındaki oyuncu California'nın Silver Lake bölgesinde yeni bir ev satın aldı.
2
Abone Ol
1.9 MİLYON DOLARA SATIN ALDI
Mendes, doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir bölgede yer alan evi için 1.9 milyon dolar ödedi. Küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan Camila Mendes'in 3 milyon dolarlık serveti var.
3
Abone Ol
BİR DİZİYLE ÜNLENDİ
Genç yıldız Veronica Lodge karakterini canlandırdığı ve ilk oyunculuk denemesi olan Riverdale adlı dizide bölüm başına 40 bin dolar kazanıyordu. Genç oyuncu son olarak Dangerous Lies adlı dizide kamera karşısına geçti.
4
Abone Ol
EV 1924'TE İNŞA EDİLDİ
Camila Mendes'in yeni satın aldığı ev, 1924 yılında inşa edildi. Ama bunca zaman içinde defalarca renovasyondan geçirildi. Bunların sonucunda da bugünkü modern haline dönüştürüldü.
5
Abone Ol
DOĞAL KORUMA
Genç oyuncunun yeni evi aslında Hollywood'un parlak ışıklarından hiç uzak değil. Batı Yakası'nda yer alan evin merkeze ulaşımı kolay olsa da içinde bulunduğu geniş arazi onu gözlerden uzak tutuyor.
6
Abone Ol
BREZİLYA KÖKENLİ
Tam adı Camila Carraro Mendes olan genç yıldız Brezilya kökenli. Ailesi Brezilya'dan ABD'ye göç eden Mendes, Virginia'da dünyaya geldi.
7
Abone Ol
ÜNİVERSİTEDE OKURKEN KEŞFEDİLDİ
Bir dönem bulimia hastalığı ile mücadele eden Camila Mendes, New Yürk Üniversitesi'ni bitirdi. Henüz orada öğrenciyken de kendisine kariyer yolunu açan Riverdale dizisinde oynamaya başladı.
8
Abone Ol
MÜKEMMEL PORTEKİZCE KONUŞUYOR
Camila Mendes, İngilizce'nin yanı sıra köklerinin geldiği Brezilya'nın da resmi dili olan Portekizce konuşuyor.