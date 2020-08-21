Dizideki mağaza artık onun oldu: Sermayeyi ayakkabıya yükledi
Bir dönem ekranın efsane dizilerinden birinde rol alan oyuncu, senaryo gereği sürekli alışveriş ettiği mağazanın sahibi oldu.
Backgrid USA
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KENDİSİ DE HER GÜN MAĞAZADA
O dizi sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden oyuncu, kameralar karşısında rol gereği girip çıktığı yerde kendi adını taşıyan bir ayakkabı mağazası açtı. Hatta öyle ki hemen hemen her gün mağazaya gidip orada çalışıyor.
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ARTIK KENDİ MAĞAZASI VAR
Rol aldığı Sex and the City dizisiyle ün kazanan Sarah Jessica Parker, artık bir ayakkabı mağazasının sahibi.
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54 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde de New York'ta bulunan mağazasında ayakkabı kutularını düzenlerken görüntülendi.
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KUTULARI DÜZENLEDİ
İşin ilginç yanı Sarah Jessica Parker'ın mağaza açtığı yere yıllar önce Sex and the City'de oynarken canlardırdığı Carrie Bradshaw'un karakteri olarak sık sık gidip alışveriş yapması.
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YAN ÜRÜNLER DE SATILIYOR
Bu mağaza, altı yıl önce kendi markasını yaratan Parker'ın en büyük hayaliydi. Ünlü oyuncu, mağazada ayakkabıların yanı sıra mum, güneş gözlüğü, kitap ve plaj havlusu da satacak.
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100 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR
1997'den bu yana meslektaşı Matthew Broderick ile evli olan Sarah Jessica Parker, üç çocuk annesi. Parker'ın hem oyunculuk hem de ek işlerinden elde ettiği 100 milyon dolarlık geliri var.