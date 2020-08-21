Dizideki mağaza artık onun oldu: Sermayeyi ayakkabıya yükledi

KENDİSİ DE HER GÜN MAĞAZADA O dizi sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden oyuncu, kameralar karşısında rol gereği girip çıktığı yerde kendi adını taşıyan bir ayakkabı mağazası açtı. Hatta öyle ki hemen hemen her gün mağazaya gidip orada çalışıyor.