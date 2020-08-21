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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 13:28 | 

Dizideki mağaza artık onun oldu: Sermayeyi ayakkabıya yükledi

Bir dönem ekranın efsane dizilerinden birinde rol alan oyuncu, senaryo gereği sürekli alışveriş ettiği mağazanın sahibi oldu.

Backgrid USA

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1KENDİSİ DE HER GÜN MAĞAZADA
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KENDİSİ DE HER GÜN MAĞAZADA

O dizi sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden oyuncu, kameralar karşısında rol gereği girip çıktığı yerde kendi adını taşıyan bir ayakkabı mağazası açtı. Hatta öyle ki hemen hemen her gün mağazaya gidip orada çalışıyor. 

2ARTIK KENDİ MAĞAZASI VAR
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ARTIK KENDİ MAĞAZASI VAR

Rol aldığı Sex and the City dizisiyle ün kazanan Sarah Jessica Parker, artık bir ayakkabı mağazasının sahibi.

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54 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde de New York'ta bulunan mağazasında ayakkabı kutularını düzenlerken görüntülendi.

4KUTULARI DÜZENLEDİ
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KUTULARI DÜZENLEDİ

İşin ilginç yanı Sarah Jessica Parker'ın mağaza açtığı yere yıllar önce Sex and the City'de oynarken canlardırdığı Carrie Bradshaw'un karakteri olarak sık sık gidip alışveriş yapması.

5YAN ÜRÜNLER DE SATILIYOR
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YAN ÜRÜNLER DE SATILIYOR

Bu mağaza, altı yıl önce kendi markasını yaratan Parker'ın en büyük hayaliydi. Ünlü oyuncu, mağazada ayakkabıların yanı sıra mum, güneş gözlüğü, kitap ve plaj havlusu da satacak.

6100 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR
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100 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

1997'den bu yana meslektaşı Matthew Broderick ile evli olan Sarah Jessica Parker, üç çocuk annesi. Parker'ın hem oyunculuk hem de ek işlerinden elde ettiği 100 milyon dolarlık geliri var.

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