Oynadığı dizide aşktan yana yüzü gülmemişti... Meğer iki ay önce evlenmiş

Bartlett ile Stewart'ın düğün töreni boyunca mutluluktan yerlerinde duramadığı dikkatlerden kaçmadı. Damat ise kendisine doğru yürüyen sevdiğini gelinliği içinde ilk kez gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Hatta Stewart'ın tören boyunca birkaç kez gözyaşlarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.