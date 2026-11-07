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Oynadığı dizide aşktan yana yüzü gülmemişti... Meğer iki ay önce evlenmiş

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#Sabrina Bartlett#Lachie Stewart#Bridgerton
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 10:49

Rol aldığı dizide kalbi kırık bir aşığı canlandıran genç oyuncu meğer özel hayatında gerçek mutluluğu bulmuş.