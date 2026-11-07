Oynadığı dizide aşktan yana yüzü gülmemişti... Meğer iki ay önce evlenmiş

Sevdiğiyle iki ay önce sadece ailesi ve çok yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlenen oyuncu, mutlu gününde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu sözünü ettiğimiz kişi, genç oyuncu Sabrina Bartlett… Bir dijital platformda yayınlanan Bridgerton adlı dönem dizisinde rol alan 35 yaşındaki Bartlett, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Lachie Stewart ile hayatını birleştirdi. Dizide ana karakterlerden biriyle yaşadığı aşk ilişkisinden kalbi kırık çıkan bir opera şarkıcısını canlandıran Bartlett ile Stewart'ın düğünü İtalya'da Toskana'da yapıldı. Sabrina Bartlett, 29 Ağustos'ta gerçekleşen düğününü sosyal medya takipçilerinden iki ay gizledikten sonra bir Instagram paylaşımıyla ilan etti. Mutlu gelin, düğün töreni için kabarık etek kısmıyla dikkat çeken askısız bir gelinlik giydi. Bartlett'ın duvağı da açık hava düğününe uygundu. Bartlett ile Stewart'ın düğün töreni boyunca mutluluktan yerlerinde duramadığı dikkatlerden kaçmadı. Damat ise kendisine doğru yürüyen sevdiğini gelinliği içinde ilk kez gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Hatta Stewart'ın tören boyunca birkaç kez gözyaşlarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bartlett ile Stewart, nikahtan sonraki eğlence için kıyafetlerini değiştirdi.