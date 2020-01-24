Dizi aşkı gerçek oldu

HALİT ERGENÇ - BERGÜZAR KOREL Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri de Halit Ergenç ile Bergüzar Korel. İkili bir döneme damga vuran 'Binbir Gece' dizisinde tanıştı. 2009 yılında nikah masasına oturan çiftin, Ali isminde bir oğulları oldu. İki usta oyuncu daha sonra da 'Vatanım Sensin' dizisinde birlikte kamera karşısına geçti. Bergüzar Korel şimdi 2. çocuğuna 6,5 aylık hamile...