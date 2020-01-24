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Magazin
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 07:56,

Dizi aşkı gerçek oldu

Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarının ki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı... İşte magazinin dünyasında dizi setine başlayan aşklar...

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KANAL D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

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Genç oyuncular önceki gün Arnavutköy’de objektife takıldı. Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin fotoğraflarını çeken muhabirlere aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti.

Muhabir: Deniz BOY

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Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarının ki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı... İşte magazinin dünyasında dizi setine başlayan aşklar...

4PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN

PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN

Oyuncu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2007 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar. Çift, ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına taşıdı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın bu evlilikten Su isminde bir de kızları var...

5HALİT ERGENÇ - BERGÜZAR KOREL

HALİT ERGENÇ - BERGÜZAR KOREL

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri de Halit Ergenç ile Bergüzar Korel. İkili bir döneme damga vuran 'Binbir Gece' dizisinde tanıştı. 2009 yılında nikah masasına oturan çiftin, Ali isminde bir oğulları oldu. İki usta oyuncu daha sonra da 'Vatanım Sensin' dizisinde birlikte kamera karşısına geçti. Bergüzar Korel şimdi 2. çocuğuna 6,5 aylık hamile...

6DERYA TUNA - İBRAHİM TATLISES

DERYA TUNA - İBRAHİM TATLISES

Türkücü ibrahim Tatlıses, 1981’de sevgilisi Perihan Savaş ile 'Çile' filmini çekiyordu. Derya Tuna sete oyuncu olarak getirilince, olanlar oldu. ibrahim Tatlıses, Tuna’ya tutuldu. Tatlıses-Tuna beraberliği 17 yıl sürdü ve fırtınalı bitti. Çiftin bir oğulları var.

7TÜRKAN ŞORAY - CİHAN ÜNAL

TÜRKAN ŞORAY - CİHAN ÜNAL

Atıf Yılmaz’ın yönettiği ‘Mine’ filminde ilk defa birlikte rol alan Türkan Şoray ile Cihan Ünal arasında başlayan aşk, Şoray’ın hayat arkadaşı Rüçhan Adlı’dan ayrılmasına neden oldu. İki sevgili 1983 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde gizlice evlendi. Yağmur ismini verdikleri bir kızları oldu ama mutlulukları uzun sürmedi, boşandılar.

8EDA ÖZKAN - TİMUR ACAR

EDA ÖZKAN - TİMUR ACAR

Oyuncu Eda Özkan gönülü 'Kertenkele' dizisindeki rol arkadaşı Timur Acar'a kaptırdı. Çiftin dolu dizgin başlayan aşkı nikah masasında son buldu. 2016 yılında evlenen Eda Özkan ile Timur Acar, ağustos 2017'de ilk bebekleri Eliz'i kucaklarına aldı.

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Aşkları birlikte rol aldıkları “Kimse Bilmez” dizisiyle başlayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal ilk kez el ele görüntülendi.

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Nişantaşı City’s’de alışveriş yapan çifte “Yeni bir projede yine beraber oynamak ister misiniz” diye soruldu.

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Burak Serdar Şanal bu soruya “Neden düşünmeyeyim, ben onunla bir hayat düşünüyorum” diye romantik bir yanıt verdi.(Cenker TEZEL)

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Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, dizi setinde başlayan aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişlerdi...

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Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu.

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Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı. Yeni yıla Paris'te giren ikili daha sonra İspanya'ya gitmişti...

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