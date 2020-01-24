Dizi aşkı gerçek oldu
Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarının ki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı... İşte magazinin dünyasında dizi setine başlayan aşklar...
KANAL D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.
Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarının ki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı... İşte magazinin dünyasında dizi setine başlayan aşklar...
HALİT ERGENÇ - BERGÜZAR KOREL
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri de Halit Ergenç ile Bergüzar Korel. İkili bir döneme damga vuran 'Binbir Gece' dizisinde tanıştı. 2009 yılında nikah masasına oturan çiftin, Ali isminde bir oğulları oldu. İki usta oyuncu daha sonra da 'Vatanım Sensin' dizisinde birlikte kamera karşısına geçti. Bergüzar Korel şimdi 2. çocuğuna 6,5 aylık hamile...
TÜRKAN ŞORAY - CİHAN ÜNAL
Atıf Yılmaz’ın yönettiği ‘Mine’ filminde ilk defa birlikte rol alan Türkan Şoray ile Cihan Ünal arasında başlayan aşk, Şoray’ın hayat arkadaşı Rüçhan Adlı’dan ayrılmasına neden oldu. İki sevgili 1983 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde gizlice evlendi. Yağmur ismini verdikleri bir kızları oldu ama mutlulukları uzun sürmedi, boşandılar.
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