Dizanteri hastalığı nedir? Dizanteri hastalığının belirtileri

Dizanteri hastalığı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Çoğunlukla şiddetli, kanlı ve mukuslu ishalin eşlik ettiği; mide bulantısı, ani kusma ve ani mide kramplarına neden olan dizanteri hastalığının basilli ve amipli olmak üzere iki türü bulunmaktadır.