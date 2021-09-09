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Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 16:01 | 

Dizanteri hastalığı nedir? Dizanteri hastalığının belirtileri

Dizanteri hastalığı gündemde yer alıyor. Naim Süleymanoğlu’nun geçirdiği bir hastalık olan dizanteri, Shigella türlerinin neden olduğu akut bir gastrointestinal enfeksiyon tablosudur. Peki, dizanteri hastalığının belirtileri nedir, nasıl olur? İşte hastalığa dair bilgiler

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Dizanteri hastalığı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Çoğunlukla şiddetli, kanlı ve mukuslu ishalin eşlik ettiği; mide bulantısı, ani kusma ve ani mide kramplarına neden olan dizanteri hastalığının basilli ve amipli olmak üzere iki türü bulunmaktadır.

2DİZANTERİ HASTALIĞI NEDİR

DİZANTERİ HASTALIĞI NEDİR?

Basilli Dizanteri; Shigella türlerinin neden olduğu akut bir gastrointestinal enfeksiyon tablosudur. Etken bakteri için doğadaki tek kaynağı insan olduğundan dolayı, hastalık toplumda su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı fekal kontaminasyonu (dışkı ile kirlenme) sonucu yayılır.

3DİZANTERİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

DİZANTERİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Dizanteri çoğunlukla şiddetli, kanlı ve mukuslu ishalin eşlik ettiği; mide bulantısı, ani kusma ve ani mide krampları ile karakterizedir. Titreme, halsizlik, baş ağrısı, gaz hissi, 38°C ve üzerinde seyreden ateş gibi semptomları da bulunur. Basilli dizanteride enfeksiyon bir hafta içinde belirtilerini gösterirken amipli dizanteri hastaya bulaştıktan 10 gün sonra belirtilerini gösterir. Amipli dizanteride ise bağırsak hareketleri sancılıdır.

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