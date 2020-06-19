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GeriSağlık Diyette olanlar için hafif ve lezzetli tarifler
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 17:35,

Diyette olanlar için hafif ve lezzetli tarifler

Sağlıklı ve dengeli beslenmek oldukça önemli. Hem sağlığımızı korumak hem de formda kalmak isteyenler için Diyetisyen Şevval Güzel, çeşitli önerilerde bulundu.

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İşte hem lezzetli hem de birbirinden hafif öneriler...

2Bağışıklık deposu: Kırmızı yaz fasülyesi salatası
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Bağışıklık deposu: Kırmızı yaz fasülyesi salatası

Hazırlanışı : 7 dk
1 Porsiyonu için Kalorisi : 162 kkal

Malzemeler : 1 su bardağı haşlanmış Meksika fasülyesi ya da kuru fasülye
5 dal doğranmış maydanoz
5 yaprak doğranmış kıvırcık
1 közlenmiş kırmızı kapya biber
1 kırmızı veya mor soğan
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağ ya da tahin
Tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı: Salata malzemelerini doğradıktan sonra, haşlanmış fasülye, soslar ve baharatları ekleyip karıştıralım. Bizi daha uzun süre tok tutacak, düşük kalori içeriğiyle yanınızda da kolayca taşıyabileceğimiz pratik bir öğün. Ayrıca kırmızı eti tüketemeyenlerin de kırmızı et yerine tercih edebileceği bir alternatif diyebiliriz.Fasülye lifli yapısı sayesinde bağırsakların rahat çalışmasını sağlar ve kabızlığa iyi gelir.Kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Bebek ve çocukların kemik gelişiminde etkili folik asit ve demir içeriği zengin olduğundan hamilelikte tüketilmelidir, çocuklara da yedirilmelidir.

1 kase pişmiş fasülye 131 mcg folat içermektedir ve bu da günlük ihtiyacın %33'üne denktir. Beyin ve sinir sistemi sağlığı için kullanılması gereken önemli besinlerdendir.

3Tartıları biraz dalgalandıralım : Tempo çorba
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Tartıları biraz dalgalandıralım : Tempo çorba

Hazırlanışı : 7 dk - Pişme Süresi : 20 dk
1 Porsiyon için Kalorisi : 119 kkal

Malzemeler:
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
1 orta boy havuç
1 orta boy kapya biber
2 orta boy domates rendesi
1 kaşık biber salçası varsa kereviz sapı eklenebilir.
Tuz, kekik, baharat
2 Su Bardağı Su + 1 Çay Bardağı Su
1 Çay Bardağı Süt

Yapılışı: Tüm malzemeleri 2 Kaşık zeytinyağda soteledikten sonra üzerine domates rendesi ve su ekleyip pişirelim.Blenderdan çektikten sonra Yarım Çay bardağı Süt ve 1 Çay Bardağı Su ekleyip iyice karıştırın.

Servis Önerisi : Üzerine küp küp doğranmış kıtır ekmekler ekleyerek servis edebilirsiniz

4Yaz kaçamaklarından sonra günü hafif kapatmak isteyenlere : Soğuk denge çorba
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Yaz kaçamaklarından sonra günü hafif kapatmak isteyenlere : Soğuk denge çorba

Hazırlanışı: 7 dk - 1 Porsiyon için Kalorisi : 185 kkal

Malzemeler : 1/2 su bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 çay bardağı haşlanmış buğday ya da şehriye
1 su bardağı yoğurt 4 su bardağı soğuk su

Üzerine için : 4-5 yaprak taze nane Sızma zeytinyağ Pulbiber

Yapılışı: Yoğurt ve su pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel yardımıyla çırpılır. İçerisine önceden haşlanmış malzemeler eklenir. Dilerseniz buz da eklenebilir.

5İster kahvaltıda ister ara öğünde: Çıtır yulaflı toplar
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İster kahvaltıda ister ara öğünde: Çıtır yulaflı toplar

Hazırlanışı: 10 dk - Pişme Süresi : 20 dk
1 Tanesi (20 gr) için Kalori Değeri : 26 kkal

Malzemeler: 1 su bardağı yulaf ezmesi 1 yumurta 1 çay bardağı süt ya da 2 kaşık yoğurt Doğranmış dereotu-maydanoz 10 doğranmış siyah zeytin 3 yemek kaşığı parçalanmış beyaz peynir 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar 3 yemek kaşığı zeytinyağ 1/2 paket kabartma tozu Aldığı kadar tam buğday unu

Üzerine : İsteğe göre Çörekotu, Keten Tohumu, Ay Çekirdeği, Susam eklenebilir.

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ele hafif yapışan bir hamur elde edilir. Elinizi suyla ıslatarak cevizden biraz büyük minik toplar yapılır. Pişirme kağıdı serilmiş tepside, önceden ısıtılmış 180°C fırına gönderilir.

6Tatlı bir ara: Meyveli mozaik pasta
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Tatlı bir ara: Meyveli mozaik pasta

Hazırlanışı: 10 dk - 1 Dilimi için Kalorisi : 85 kkal

Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı esmer şeker
3 yemek kaşığı kakao
1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağ
2 su bardağı yulaf ezmesi
1 adet muz
3 orta boy çilek
1/2 çay bardağı ceviz,badem,fındık, fıstık
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Üzeri için : 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Yapılışı: Yulaf ezmesini bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip şişmesi için kenara alalım. Diğer taraftan genişçe bir kapta ılık süt, şeker, tereyağ ve kakaoyu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Muzu ve çilekleri çatal yardımıyla ezdikten sonra karışıma ekleyelim. Tabii isterseniz limon/portakal kabukları da ilave edebiliriz. Suyunu süzdüğümüz yulafları da kaba alalım. Yerken arada kıtır kıtır gelmesi ve protein değerini arttırmak amaçlı ceviz,badem, yer fıstığı,fındıktan da istediğinizi ekleyelim. Tüm karışımı streç filmin üzerine boşaltıp rulo yapıyoruz. Buzlukta bir süre dinlendikten sonra bir tepsiye serptiğimiz hindistan cevizinde ruloyu yuvarlayalım. Dilimleyip, servis edelim.

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