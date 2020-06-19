Diyette olanlar için hafif ve lezzetli tarifler

Bağışıklık deposu: Kırmızı yaz fasülyesi salatası Hazırlanışı : 7 dk

1 Porsiyonu için Kalorisi : 162 kkal



Malzemeler : 1 su bardağı haşlanmış Meksika fasülyesi ya da kuru fasülye

5 dal doğranmış maydanoz

5 yaprak doğranmış kıvırcık

1 közlenmiş kırmızı kapya biber

1 kırmızı veya mor soğan

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağ ya da tahin

Tuz, karabiber, pulbiber



Yapılışı: Salata malzemelerini doğradıktan sonra, haşlanmış fasülye, soslar ve baharatları ekleyip karıştıralım. Bizi daha uzun süre tok tutacak, düşük kalori içeriğiyle yanınızda da kolayca taşıyabileceğimiz pratik bir öğün. Ayrıca kırmızı eti tüketemeyenlerin de kırmızı et yerine tercih edebileceği bir alternatif diyebiliriz.Fasülye lifli yapısı sayesinde bağırsakların rahat çalışmasını sağlar ve kabızlığa iyi gelir.Kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Bebek ve çocukların kemik gelişiminde etkili folik asit ve demir içeriği zengin olduğundan hamilelikte tüketilmelidir, çocuklara da yedirilmelidir.



1 kase pişmiş fasülye 131 mcg folat içermektedir ve bu da günlük ihtiyacın %33'üne denktir. Beyin ve sinir sistemi sağlığı için kullanılması gereken önemli besinlerdendir.