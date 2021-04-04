Diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü

Bu tür davranışlarla karşılaşırken kendi kendime ’ben neden zayıf değilim? Keşke zayıf olsaydım’ diyordum. Ama kendim için bir şey yaptım ve zayıfladım. Şimdi artık öyle şeyler düşünmüyorum. ’Artık kendim için, sağlığım için bir şey yapmayalım’ diyerek kilo vermeye karar verdim. Koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk zamanlarda buna karar verdim. Yani pandemi sürecinde herkes evde otururken ben kilo vermeye karar verdim. 1 yıl içerisinde 120 kilodan 60 kiloya düştüm. Kendimi şu anda mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Sağlık açısından daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Yarım bıraktığım eğitimime yani okula devam edeceğim. Öğrencilik dönemimde dalga konusu olmamdan dolayı psikolojim de iyi değildi. Ama şimdi özgüvenim yerimde ve okuluma başlayacağım. Bu süreçte de ailemde bana çok destek verdi. Onların desteğiyle kilo verdim. Bana hep moral verdiler."