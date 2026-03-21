Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına çok sayıda kişi katıldı

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da alana gelerek güvenlik önlemlerini denetledi. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun, ateşe verilecek. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımların olduğu görüldü. (DHA)