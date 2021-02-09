Diyarbakır'da surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Diyarbakır'daSur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi surlara fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce konulan uyarı tabelaları ve demir çitler, işe yaramadı. Surlara çıkmaya devam edenler olunca bu kez sac bariyerli önlem alındı. Surlara çıkan merdivenlerin çevresi, sac bariyerlerle kapatılınca gelenler de sur diplerinde fotoğraf çekmeye başladı.