Diyarbakır'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ne zaman yapılacak? 2020 Diyarbakır iftar/sahur saatleri

Bugün Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Diyarbakırlılar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Diyarbakır'da iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, uzun bir günün ardından ezanın ne zaman okunacağını merak eden vatandaşların araştırdığı Diyarbakır iftar vakitleri ve Diyarbakır 2020 imsakiyesi...