Diyarbakır, Mardin ve Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri araştırmaları Ramazan Bayramına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyarbakır, Mardin ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden vatandaşlar da bayram namazı saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini bayramlardan önce illere göre bayram namazı saatlerini paylaşıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar bayram namazı saatinde duha namazı ibadetini gerçekleştirebilecekler. Peki, Diyarbakır, Mardin ve Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri
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Yurt genelinde bayram namazı hazırlıkları başladı. Ancak vatandaşlara bu yıl bayram namazı saatinde evlerinde duha namazı kılmaları önerildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. Peki, Diyarbakır, Mardin ve Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri
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Diyarbakır bayram namazı saati: 05:35:00 Mardin bayram namazı saati: 05:34:00 Kahramanmaraş bayram namazı saati 05:49:00
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. Erbaş, şunları ifade etti: "Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir."