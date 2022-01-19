Diyarbakır Mardin, Bitlis'de yarın okullar tatil mi? Diyarbakır Mardin ve Bitlis valiliklerinden yapılacak açıklamalar bekleniyor

BİTLİS

Bitlis genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.