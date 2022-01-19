Diyarbakır Mardin, Bitlis'de yarın okullar tatil mi? Diyarbakır Mardin ve Bitlis valiliklerinden yapılacak açıklamalar bekleniyor

Kar nedeniyle 55 ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji hava durumu raporunda yeni uyarılarda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, Diyarbakır Mardin ve Bitlis'de 20 Ocak'ta okulların tatil durumu...
Diyarbakır Mardin ve Bitlis'de okullarda eğitime 1 gün (19 Ocak) ara verilmişti. İlk tatil kararı Mardin'den geldi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle yarın da (20.01.2022) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz 20.01.2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur." denildi.
Bitlis genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.